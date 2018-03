In dit theaterstuk loopt écht alles mis

De bekende acteur en regisseur Stany Crets heeft zijn nieuw theaterstuk voorgesteld: ‘Stuk Ongeluk’. Het is een absurde voorstelling over toneelamateurs die een thriller spelen in een kasteel uit de 18de eeuw, maar waarbij werkelijk alles fout loopt.

‘Stuk Ongeluk’ speelt vanaf 22 april in Antwerpen, maar de pers kreeg nu al een voorsmaakje. De voorstelling is een Vlaamse bewerking van een succesvolle Britse comedy, met één rode draad: alles wat verkeerd kan gaan, gaat ook verkeerd.

“Het is geen doorsnee comedy, maar eerder een stuk in een stuk”, zegt regisseur en acteur Stany Crets daarover. “Van het begin – letterlijk van het begin – tot helemaal op het einde, loopt het stuk gigantisch mis. Twee uur lang."