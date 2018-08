Dit is onze gloednieuwe, unieke liveset

VTM NIEUWS stelt maandag een vernieuwde studio voor en daar hoort ook een nieuwe liveset bij. Die laat een anker of journalist zelf een uitzending presenteren én regisseren. Daarvoor wordt onder andere gebruik gemaakt van technologie uit zelfrijdende auto’s.

De combinatie van gezichtsherkenning, audiodetectie en een eigen dashboard maken de set uniek in de wereld. De camera's weten het als een anker op de set staat, eventueel met gast. Ze herkennen de objecten en focust steeds op hun gezicht. Door audiodetectie in de aanwezige microfoons weet de set op wie hij moet focussen.

Een bedieningspaneel maakt het voor het anker mogelijk zelf te kiezen welke beelden op antenne verschijnen. Alle beelden die van over de hele wereld binnenkomen op de redactie van VTM NIEUWS worden daar verzameld en met een simpele druk op de knop kiest het anker zijn beeld.

Online

Dit is natuurlijk niet alleen om speciale uitzendingen op televisie uit te zenden. Vanop de liveset kan er uitgezonden worden op YouTube, Facebook, VTM Go en zelfs de websites van De Morgen en Het Laatste Nieuws. De set is vanaf maandag operationeel.