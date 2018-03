Is dit nu het einde voor Facebook?

Facebook-topman Mark Zuckerberg excuseerde zich gisteren uitgebreid in een interview met nieuwszender CNN. Hij geeft toe dat hij fouten gemaakt heeft in het privacyschandaal rond Facebook en Cambridge Analytica. “Facebook heeft schrik, maar toch zullen de gevolgen enkel op korte termijn merkbaar zijn”, zegt VTM NIEUWS-journalist Kenneth Dée.

Gisteren reageerde Facebook-CEO Mark Zuckerberg in een exclusief interview aan CNN. “Het spijt me heel erg dat dit is gebeurd”, klonk het. De topman excuseert zich na uitbreken van het schandaal rond Cambridge Analytica. Dat bedrijf speelde een rol in de verkiezingscampagne van president Donald Trump en zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben gebruikt om er kiezersprofielen mee te maken. Zuckerberg kondigt een aantal maatregelen aan die het sociaal netwerk zal nemen om gebruikersdata te beschermen.

Vertrouwensbreuk

In zijn Facebookpost heeft de topman het over een "vertrouwensbreuk" tussen het sociaal netwerk en zijn gebruikers. "We hebben een verantwoordelijkheid om jullie gegevens te beschermen. En als we daar niet in slagen, dan zijn we het niet waard jullie te dienen", klinkt het.

Knieval naar gebruikers

“Het is opvallend dat de reactie van Zuckerberg er nu pas komt”, zegt VTM NIEUWS-journalist Kenneth Dée. “Je mag er dus wel zeker van zijn dat achter die reactie niet alleen Zuckerberg zelf zit, maar ook een heel PR-team. Het is natuurlijk ook een soort van knieval naar de gebruikers toe. Er zit uiteraard meer achter, want Facebook voelt al langer de hete adem van de EU. Die maakt zich zorgen over de privacy van de gebruikers. De excuses zijn dus ook vooral gericht aan de politici. Er zit dus wel degelijk meer achter dan alleen maar een verontschuldiging. Ze hebben gewoon schrik voor hun bedrijf zelf natuurlijk”, zegt onze expert.

Korte termijn

Toch zullen de gevolgen eerder miniem blijven. “Je merkt dat heel veel mensen hun Facebookaccounts gaan verwijderen”, legt Dée uit.”Dat is iets wat ze bij Facebook waarschijnlijk wel zullen voelen op korte termijn, op lange termijn zal het niet zo een groot effect hebben."

Verslaafd aan FB

Facebook is uiteraard meer dan louter de website Facebook. Zo heeft het bedrijf ook nog Instagram, WhatsApp, maken ze hardware en virtual-realitybrillen. “Bovendien zijn mensen zo verslaafd aan het product en veel jonge mensen gebruiken het elke dag, waardoor de kans heel klein is dat het bedrijf er aan ten onder gaat”, besluit Dee.

