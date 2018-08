De festivalweide van Pukkelpop ziet er lichtjes anders uit dan vorig jaar. Zo is er een houten boulevard aangelegd van ongeveer vijfhonderd meter lang. Zo moet je niet meer in de modder stappen als het regent. Daarnaast zijn er ook heel wat tenten van plaats veranderd. Onder andere de Club heeft een andere plek gekregen. Sommige tenten werden in een nieuw jasje gestoken voor deze editie. De Marquee is nu een grote zwarte tent geworden.