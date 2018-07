Dit koppel trouwt op Tomorrowland

Op Tomorrowland zijn vandaag twee koppels getrouwd. Ze kregen een ceremonie cadeau van het festival met elfjes die rozenblaadjes strooiden. Al een vijftal jaar trouwen koppels op Tomorrowland, maar Frederick De Wae (32 uit Antwerpen) en Raul Moñoz Olazarri (36 uit Madrid, in Spanje) is vandaag het eerste homokoppel ooit dat er trouwt.

Om er een huwelijksceremonie te mogen doen, moet je contact opnemen met het festival. Zij selecteren dan zelf welke koppels er mogen trouwen. Dat zijn er telkens twee per weekend. Raul en Frederick lieten ook speciale ringen maken met het logo van Tomorrowland op.

Het is uiteraard geen officieel huwelijk. Frederick en Raul zullen volgend jaar in de lente trouwen. Raul zal eerst in september naar België verhuizen. Maar dit huwelijk was voor het koppel belangrijker dan hun echte huwelijk, zeggen ze zelf. Ze hebben elkaar niet ontmoet op het festival, maar zijn wel grote fans en zakken al jaren af naar Boom om er te feesten.