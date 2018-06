In dit koor mag je vals zingen

Het meest valse zangkoor van Vlaanderen repeteert in Brugge. De leden zijn mensen die wel graag zingen, maar het niet kunnen. Werkelijk iedereen valt uit de toon.

De leden van 'No Notes' kunnen geen noot lezen, maar dirigente Anne-Marie Jansen is wel een geschoold musicus. Ze helpt hen om toonvast en in de maat te zingen.

Het koor neemt zichzelf wel ernstig, elke maand repeteren ze in een café in Brugge. Hun droom is om ooit eens een optreden te geven, vraag blijft natuurlijk wie hen zal willen boeken.