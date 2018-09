In dit huis begon het allemaal voor Google

Google bestaat deze maand twintig jaar, en dat viert het bedrijf maar al te graag. De technologiereus verstopte op Google Street View een ‘easter egg’, een verborgen schat. Wie wil, kan een kijkje nemen in het huis waar het voor oprichters Larry Page en Sergey Brin allemaal begon.

Het huis staat in Menlo Park in Californië en was van Susan Wojcicki’s, de huidige CEO van YouTube. Op Street View is het huis hersteld in zijn voormalige glorie. Zo zijn zowel in de garage als een slaapkamer oude monitors te zien met daarop het logo van Google. Ook zie je een bord met daarop het opschrift ‘wereldwijde hoofdkantoor van Google’.