'Wake Up' heet het nummer waarmee de Waalse Eliot naar het Eurovisiesongfestival trekt. Eliot is ontdekt bij de Waalse editie van The Voice. Hij hoopt helemaal door te breken, op dinsdag 14 mei, in Tel Aviv.

Zijn nummer is van de hand van dezelfde man die ook City Lights voor Blanche schreef. Zij werd vierde in Kiev in 2017.

Wake Up gaat over een wereld die dringend moet ontwaken, geholpen door de jeugd.