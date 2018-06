De ‘Groove Cruise’ is het grootste partyschip ter wereld. Meer dan 4000 mensen gaan aan boord in los Angeles om vier dagen later af te stappen in Miami. Wie wil kan 96 uur aan één stuk door feesten.

Het is zonder twijfel het zotste cruiseschip dat rondvaart. Fatsoen en goede zeden worden overboord gegooid, want op de Groove Cruise mag en kan alles…

