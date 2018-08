Op Pukkelpop is er ieder jaar een 'podium' waar de realiteit even helemaal verdwijnt: Petit Bazar. Er zijn acts, optredens, wedstrijden, theater, enzovoort. Het is een geflipte plek waar bezoekers met niets anders dan de slappe lach buitenkomen.

Vorig jaar stond alles nog in teken van onze noorderburen. Dit jaar gaan alle acts over bouwvakkers en het bouwverlof. Er is onder andere een vrij podium, een archeologische site en vrouwen schreeuwen je manonvriendelijke opmerkingen toe.