Vandaag opent in Polen Majaland Kownaty, het alleerste Plopsapark op Poolse bodem. Het park is gewijd aan Maya de Bij, Wickie de Viking, Heidi en Bumba. Het is al het vierde Plopsapark buiten België.

Majaland Kownaty is een indoorpark, zoals dat van Hasselt en Coevorden. Inkomprijs voor volwassen bedraagt zo’n 16,85 euro, voor kinderen betaal je zo’n 8.50 euro.