De legendarische Queen-frontman Freddie Mercury lijkt even uit de dood op te staan in de vorm van acteur Rami Malek (37). In de eerste trailer voor de ‘Bohemian Rhapsody’-film lijkt hij als twee druppels water op het muziekfenomeen.

Daarnaast pakt het voorproefje ook uit met revisies van de bekendste hits die de band scoorde. Een prent om naar uit te kijken voor elke rockfan. De film komt eind dit jaar in de bioscoop.