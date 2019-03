Is dit de mooiste tweeling ter wereld?

Twee Amerikaanse tweelingzussen van amper acht jaar geven met hun meer dan één miljoen volgers op Instagram nu al veel oudere collega's het nakijken. Ze worden op sociale al de mooiste meisjes ter wereld genoemd.

Op hun zevende verjaardag startte mama Jaqi Clements een Instagram-account voor haar twee dochters, Ava Marie en Leah Rose. “Na zes maanden hadden ze al 150.000 volgers”, herinnert Jaqi zich. “De media begonnen hen kort daarna op te merken. Het heeft het leven van mijn dochters zeker veranderd, want ze mogen enorm leuke dingen doen.”

Voorlopig hebben de meisjes nog geen toegang tot het Instagram-account dat hen zo groot maakte. Daar vindt hun moeder hen nog te jong voor. “Ze mogen af en toe wel een vraag verzinnen om aan hun volgers te stellen, en die posten we dan zodat we hen achteraf de antwoorden kunnen laten zien.” Soms is de tweeling ook te zien in live video’s, waarop hun fans in realtime kunnen reageren.

Jaqi’s advies aan mensen die ook zoveel volgers willen op Instagram, luidt als volgt: “Post regelmatig nieuwe foto’s. Zeker eentje per dag. Gebruik veel hashtags en zorg er ook voor dat het mooie beelden zijn. Of je ze nu zelf maakt of niet, hoe unieker en opvallender de foto’s zijn, hoe meer mensen ze zullen delen. En gedeelde foto’s leiden altijd tot meer volgers.”

Jaqi startte recent ook een YouTube-kanaal op voor haar dochters. “Zodat mensen hun persoonlijkheden kunnen leren kennen”, meent ze. “We hebben voorlopig nog niet veel video’s gepost, maar de meisjes zijn fan van het idee, dus binnenkort zullen er zeker meer volgen.”