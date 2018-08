Dit is de lelijke kant van het modellenwereldje

De wereld rondreizen voor fotoshoots naast de mooiste vrouwen, op de catwalk lopen tijdens de modeweken van Parijs, Milaan en New York. Het leven van een mannelijk model lijkt een droom, maar niets is minder waar, want rijk worden de meesten er niet van. “Je schiet hun vliegticket voor, vaak ook hun visum, hun accommodatie, hun eten en zakgeld. Als hij drie maanden niet werkt, kan de schuld van 6.700 tot 16.700 euro oplopen”, klinkt het bij modellenbureaus.

Enkel de allergrootsten, genre Alex Lundqvist, oftewel de mannelijke tegenhanger van Naomi Campbell of Gisele Bündchen houden het lang vol en verdienen goed de kost. Het beginnend model Cameron Keesling haalt de cover van de Italiaanse Vogue, maar dat levert hem buiten prestige niets op. “Een tijdschrift, of je nu een supermodel bent of pas begint, betaalt 105 euro voor een dag", zegt Jeffrey Kolsrud, de agent van Cameron.

Pedro Andrade is zelf model geweest en kent het wereldje dus als geen ander. Hij legt de lelijke kant van het modellenwereldje bloot.

