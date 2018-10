De culinaire gids Gault & Millau heeft opnieuw de beste chocolatiers van het jaar bekroond. Een in Vlaanderen, een in Brussel, en een in Wallonië. Die in Vlaanderen is Patisserie Zuut, in Leuven. De zaak wordt uitgebaat door David Van Acker en Pieter De Volder, allebei van kleins af aan al gepassioneerd door chocolade.