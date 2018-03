Dit is beste bekvechter van Vlaanderen

Wie mag zich de beste bekvechter van Vlaanderen noemen? Dat werd gisteren met wervelend Nederlands uitgevochten op 'Red Bull Bekvechten'. De overwinning was voor de Gentse T-Loc.

In de finale versloeg de freestyle rapper zijn concurrent Low G. “Ik ben echt diep gegaan”, vertelt de rapper. “Het was fantastisch om zo’n finale te battlen, met zoveel liefde voor hiphop.”

Al voor de tweede keer organiseerde Red Bull de battles. Zestien MC’s namen het tegen elkaar op met rake opmerkingen, slimme woordspelingen en gevatte improvisaties.

“Hiphop leeft!”

Red Bull Bekvechten is een platform voor Nederlandstalige MC’s en freestylers. Enkele grote namen uit de Vlaamse scene selecteerden en beoordeelden de deelnemers. “Het niveau lag nog pakken hoger dan vorig jaar,” zegt Gus. “Sommige battles waren moeilijk te jureren, en kenden onverwachte winnaars. Maar dat is battlen! Vlaanderen was aanwezig. En volgend jaar doen we daar nog een schepje bovenop!”

DJ Dysfunkshunal bracht de nodige beats mee en Salah, bekend van SLM, leidde de battles in goeie banen. “Die vibe, die sfeer, die MC’s! Iedereen bracht zijn beste rhymes mee. Op de beat, spitten alsof hun leven ervan afhing. En dat zie ik graag! Hiphop leeft”, vertelde Salah na afloop.