Hilde (49) is dit jaar voor de 28ste keer op Rock Werchter. "De eerste keer was in 1985, ik miste enkele edities door de examens, maar anders ben ik ieder jaar geweest", zegt Hilde aan VTM NIEUWS. Werchter is voor haar pure vakantie. "Op mijn werk weten ze het: ik ben niet bereikbaar. Ieder jaar komen we hier samen met vrienden. Het is een traditie."

Bekijk in deze video Hildes hoogtepunt van de voorbije 28 edities: