Het dancefestival Tomorrowland organiseert vandaag een buurtfeest. Dat is een initiatief van het festival zelf voor inwoners uit Aartselaar, Boom, Hemiksem, Klein-Willebroek, Niel, Reet, Rumst, Schelle, Terhagen en Willebroek. Ze krijgen er vandaag een blik achter de schermen, een barbecue en er zijn ook optredens. In totaal zijn er zo'n 10.000 buurtbewoners die afzakken naar De Schorre in Boom.