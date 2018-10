Op de Motor Show in Parijs is een Bugatti voorgesteld die volledig gemaakt is van Legoblokjes. In totaal waren een miljoen blokjes nodig om de auto te bouwen. Dertig mensen werkten 13.000 uur aan de wagen, die een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur haalt. De echte fans kunnen een schaalmodel kopen voor 400 euro.