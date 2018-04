Deze musical maakt weerwolf schattig

In het Oost-Vlaamse Evergem is de musical ‘Dolfje Weerwolfje’ in première gegaan. Het verhaal is gebaseerd op de gelijknamige kinderboekenreeks over een jongetje dat bij volle maan verandert in een weerwolf. Het wezen heeft meestal een enge connotatie, maar daar brengt de musical verandering in.

De eerste keer dat de wolf verandert, schrikken de kinderen nog wel, maar gaandeweg leren ze dat het niet zo erg is als je een beetje anders bent dan de rest.

Bij de cast staan Jan Schepens en zijn vrouw Katja Retsin voor het eerst samen op een podium. Retsin maakt zelfs haar debuut als musicalactrice.

De musical toert nog tot eind juni en zal te zien in Vlaamse culturele centra.