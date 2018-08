Deze Koreanen stootten Taylor Swift van de troon

BTS, een Koreaanse popgroep, heeft de Amerikaanse zangeres Taylor Swift van de troon gestoten. De videoclip van het nummer ‘Idol’ werd op een dag 56,2 miljoen keer bekeken op YouTube. De clip van Taylor Swifts nummer ‘Look What You Made Me Do’ haalde vorig jaar 43,2 miljoen views binnen.

De popgroep lijkt misschien onbekend, maar niets is minder waar. De wereldtournee van BTS, die in september wordt afgetrapt, is al maanden uitverkocht. Bovendien staan ze met nog een nummer in de top tien van meest bekeken video’s in 24 uur.