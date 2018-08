Deze enge horrorgame is niet voor mietjes

Twee jongeren hebben van een leegstaand ziekenhuis in Maaseik een levensechte horrorgame gemaakt. Het is een ‘escape room’ waaruit je moet ontsnappen, terwijl je wordt opgejaagd. Het spel is zo eng dat je minstens zestien moet zijn om deel te nemen, maar ook de stoerste kerels gaan bij momenten gillen.

De spelers zijn privédetectives die in twee uur tijd een mysterie moeten oplossen. Ondertussen dwalen er griezelige figuren rond. Het verloop bepaal je zelf, waardoor elk spel anders is.

Met een groep van zes deelnemers betaal je vijftig euro per persoon.