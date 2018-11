Denkt Wouter Torfs al aan een mogelijke opvolger?

De tijd gaat snel en daarom denkt Wouter Torfs al eens aan wie hem zou kunnen opvolgen als CEO van Schoenen Torfs. Zijn zoon Toon is alleszins nog niet helemaal zeker of hij die rol ooit wel zou willen opnemen. “Ik weet nog niet eens of ik bij Torfs wil gaan werken,” klinkt het.

“Het hoeft niet per se iemand uit de familie te zijn die mij opvolgt, maar ik ben er wel mee bezig”, vertelt Wouter Torfs. “Aangenomen worden in het bedrijf gebeurt alleszins heel objectief: met diploma’s en sollicitatie-interviews, net als bij de andere kandidaten.”

