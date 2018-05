De ‘Markle Sparkle’, Meghans eigen cocktail

Er is nu ook een cocktail vernoemd naar Meghan Markle, de ‘Markle Sparkle’. Het drankje wordt geserveerd in Washington D.C. in de Verenigde Staten. Daar werd de volledige St. George’s Chapel, de plek waar prins Harry zaterdag met Markle zal trouwen, nagebouwd.

De ‘Markle Sparkle’ is gebaseerd op de ‘Apérol Spritz’, een van Meghans lievelingsdrankjes.

'Kartonnen' royals

In de nagebouwde kapel kan je ook op de foto met ‘kartonnen’ royals.

Invictus Games

De opbrengsten gaan naar de ‘Invictus Games’, de organisatie voor oorlogsveteranen die door prins Harry zelf werd opgericht. Soldaten die gewond raakten op missie kunnen er mee doen aan aangepaste sporten, zoals bijvoorbeeld rolstoelbasketbal.