De 100 Belgen van 2018: Roberto Martínez is van ons gaan houden, en wij van hem

Van ‘Wanted’ tot ‘Beloved’: Roberto Martínez (45) rolde in 2018 bij voetbalminnend België van het ene uiterste in het andere. Toen-ie in mei AS Roma-ster Radja Nainggolan weerde uit de WK-selectie, volgde een publieke lynchpartij - er kwam zelfs een ‘manifestatie’ aan het gebouw van de voetbalbond. Anderhalve maand later werd Martínez dan weer bejubeld tijdens het volksfeest op de Grote Markt in Brussel.

Niet alleen België leerde Martínez die zomer kennen als een trainer met kennis en goede smaak. Real Madrid had hem in oktober op het oog als nieuwe coach. ‘De Koninklijke’ was op zoek naar ‘een trainer met een harde hand’. Real Madrid had zijn research goed gedaan. Alleen in de nabije werkomgeving van Martínez is geweten dat achter de immer sympathieke glimlach en het oprecht sociale karakter van de Spanjaard tevens een keiharde pragmaticus schuilt.

Vergis u niet, mensen, u heeft op vijf in uw Top 100 een atypische ‘Belg’ gekozen. Roberto Martínez doet in zijn leven weinig toegevingen op zijn overtuigingen en principes. De keuze om Nainggolan te weren uit de WK-selectie gebeurde op papier in mei, maar was in het hoofd van Martínez al veel langer gemaakt. De zege in de WK-kwartfinale tegen Brazilië gebeurde op het veld op 6 juli, maar kwam in het hoofd van de coach al tot stand nog vóór het toernooi begon.

Roberto Martínez est un têtu, maar - en dat maakt hem net zo goed - zijn ‘harde kop’ heeft het doorgaans bij het rechte eind.

Eén zeldzame keer heeft Roberto Martínez zich in 2018 gecorrigeerd. Dat was toen hij begin dit jaar een overtuiging van twee jaar herzag. Hij besloot tegen alle verwachtingen in om twee jaar langer in België te blijven wonen en werken. Zó naar zijn zin heeft hij het hier.

België is van Roberto Martínez gaan houden en Roberto Martínez is van België gaan houden. Het was geen liefde op het eerste gezicht, maar de relatie zit intussen zeer goed.

2019 wordt een overgangsjaar, in 2020 worden we Europees kampioen.