De 100 Belgen van 2018: #9: Niels Destadsbader

Zijn zeven nominaties voor de MIA's, binnenkort in februari, zeggen het wel: 2018 was voor Niels Destadsbader een jaar van superlatieven. Vlaanderens lieveling werd dertig en dat vierde hij in grote stijl, door op z'n feestje twee volle Sportpaleizen uit te nodigen.

Gedaan met de pensenkermissen, Niels Destadsbader is nu de man van de grote zalen. Dat dankt hij natuurlijk vooral aan zichzelf, maar hopelijk is hij op z'n kerstkaarten toch ook broer en zus Bettens van K's Choice niet vergeten. Van hun hit 'Believe' maakte Niels in 'Liefde voor muziek' dit jaar de verbasterde Vlaamse versie 'Verover mij'.

Razend goed of ergerlijk slecht? De Vlaming vond toch vooral het eerste, want het nummer werd een monsterhit en belandde gelijktijdig met vier andere Destadsbader-producten in de Vlaamse Top 50. Daar is maar één woord voor: over-over-over-overwinnaar.