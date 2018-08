Dansen voor Aretha: Zo wordt 'Soulqueen' geëerd

Wereldwijd wordt er afscheid genomen van zangeres Aretha Franklin. ‘The Queen of Soul’ overleed gisteren op 76-jarige leeftijd in haar huis. In thuishaven Detroit verzamelden tientallen mensen aan de kerk om te dansen en bloemen neer te leggen. Ook op andere plaatsen wordt Franklin geëerd.

Verschillende metro’s in New York werden versierd met liedjesteksten van de soullegende. Op de Walk of Fame in Hollywood worden bloemen neergelegd bij haar ster.

Franklin overleed gisteren op 76-jarige leeftijd in haar huis in Detroit. Ze werd in 2010 getroffen door pancreaskanker, maar beweerde altijd de ziekte te hebben overwonnen.

