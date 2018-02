Daarom droeg Kate geen zwart op Bafta's

In Londen zijn gisteravond de Bafta’s uitgereikt, de belangrijkste film- en televisieprijzen. Die waren opvallend zwart gekleurd, na de hele #metoo-affaire. Ook de zwangere Kate Middleton en haar man prins William waren aanwezig. Opvallend: Kate hield zich niet aan de ‘dress code’ en verscheen in een olijfgroene jurk. Maar daar had ze een goede reden voor.

Uit solidariteit met de Time’s Up-movement verschenen de meeste sterren gisteravond, net zoals op de Golden Globes, in het zwart. Op die manier willen zij hun solidariteit betuigen met slachtoffers van seksueel misbruik in de filmindustrie na de hele #metoo-affaire. Opvallend: een zwangere Kate Middleton lapte de dress code aan haar laars en verscheen in een olijfgroene jurk.

Maar daar had Middleton een goede reden voor: als lid van de koninklijke familie mag ze namelijk geen politieke standpunten innemen. Een zwarte jurk als steunbetuiging aan de Time's Up-movement zou dat wel zijn. Volgens velen koos ze daarom bewust voor een donkergroene jurk met zwarte belijning, om op die manier haar steun subtiel te betuigen.