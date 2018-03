Clouseau viert 30ste verjaardag in stijl

Gisteren speelde Clouseau het laatste concert van hun ‘Clouseau 30’-tournee in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Na twaalf albums en meer dan 120 shows in het Antwerpse Sportpaleis viert de band zijn jubileum op een compleet andere manier. Ze kozen voor intieme theaterconcerten om zo dicht mogelijk bij de fans te staan.

Dat Clouseau nog steeds hip is, bleek uit de ticketverkoop. De tournee was al snel uitverkocht in België en Nederland. Daarom werd beslist om de tournee te verlengen met twee extra concerten. Op het podium passeren hits als En Dans, Swentibold, Geef het Op en Anne. Telkens in een aangepaste, intiemere versie.

Tussen de hits door trakteren de broers Wauters het publiek op verrassende anekdotes en weetjes uit hun lange carrière. Zo vertellen ze onder andere dat ze de Anne uit het gelijknamige nummer ontmoet hebben op een concert. Zij bleek de ex-vriendin van een van hun muzikanten te zijn.

Fans van het eerste uur

Niet alleen voor de bandleden is het een groot feest. Ook voor de fans is het een hele belevenis. Veel fans van het eerste uur wilden er absoluut bij zijn en zijn blij om de band eens in een andere setting te zien.

Bart Peeters

Op het einde van het concert verscheen Bart Peeters op het podium met een taart om de band te feliciteren met dertig succesvolle jaren. Al is het na 30 dertig jaar nog zeker niet gedaan voor de mannen van Clouseau. Ze vertellen dat ze zeker niet zullen stoppen met optreden omdat ze het gewoon veel te graag doen. Deze concertreeks is dan ook geen afscheid. Ze willen zeker nog Clouseau 40 vieren.