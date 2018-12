Chris Lomme heeft vandaag haar 80ste verjaardag gevierd, maar werd gisteren ook al eens in de bloemetjes gezet in de KVS in Brussel. Hoe kan het ook anders met zo een carrière. Alleen vindt Lomme tachtig worden maar niks, en een viering nog minder. “Het enige dat ik weet is dat ik een heel mooi wijveke was”, zei Chris Lomme op het podium.