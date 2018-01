Chefs nemen afscheid van Bocuse

De culinaire wereld heeft afscheid genomen van hun grootste boegbeeld, Paul Bocuse. In de kathedraal van Lyon had vanmorgen de begrafenisplechtigheid plaats. De legendarische sterrenchef overleed vorig weekend. Hij was 91 jaar. 1500 grote chefs uit de hele wereld, onder wie Peter Goossens uit ons land, woonden de plechtigheid bij.

De chef-koks van over de hele wereld vormden een erehaag voor Paul Bocuse, ook wel de paus van de gastronomie genoemd. Voor ons land woonde driesterrenchef Peter Goossens de dienst bij.

“Hij was een vernieuwer”

“Ik heb hem persoonlijk gekend. Het was een heel groot persoon, die veel betekend heeft voor de gastronomie. Ik vind het normaal dat je aan hem eer betoont. Hij heeft de gastronomie opengebroken. Hij was een vernieuwer. Hij heeft de koks uit de kelder gehaald. De koks waren de slaven van de maître d ‘hotels.”

Het was een groots afscheid, niet helemaal wat Bocuse zelf wilde. Hij had liever een afscheid in intieme kring, maar daarvoor was hij gewoonweg te belangrijk.