Chanel imponeert met 'indoorstrand'

Chanel heeft tijdens een modeshow in Parijs geïmponeerd met zijn catwalk. Het Franse modehuis bootste binnen een echte zee en bijbehorend strand na. De modellen paradeerden blootvoets in de branding in de kenmerkende kledij van het huis.

De locatie voor het huzarenstukje? Het Grand Palais in Parijs. Bekende gasten Pharell Williams en Pamela Anderson namen met de rest van het publiek plaats achter een zandduin om van het spektakel te genieten.

Ontwerper Karl Lagerfeld verscheen op het einde van het show om het publiek te groeten.