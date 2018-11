Op de boekenbeurs is de Mechelse cartooniste Chrostin een ster in wording. Sinds de Amerikaanse acteur Ashton Kutcher haar werk op Instagram de hemel in prees, is ze echt gelanceerd. Haar boek 'Sommige meisjes houden niet van roze' verscheen eerst in Amerika en daarna in Vlaanderen en Nederland. Tienermeisjes en jonge vrouwen zijn dol op haar boek.