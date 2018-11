Camila Cabello slokop op MTV Awards

De Amerikaanse zangeres Camila Cabello heeft haar favorietenrol op de MTV Europe Awards waargemaakt. Ze ging in Bilbao met de prijs voor beste artieste, beste nummer (Havanna), beste video en beste Amerikaanse act naar huis.

De 21-jarige zangeres, geboren in Cuba, reageerde opgetogen. "Dit jaar is het beste in mijn leven", verklaarde ze. Het nummer Havana, dat ze samen met rapper Young Thug inzingt, werd al meer dan 1,3 miljard keer bekeken op YouTube.

Beste artieste

Eind augustus verzilverde ze ook al twee nominaties op de MTV Video Music Awards (VMA) in de Verenigde Staten. De zangeres was in Europa zes keer genomineerd en dus de grote favoriete. Voor ‘Beste Artieste’ moest ze het opnemen tegen Ariana Grande, Post Malone, Drake en Dua Lipa.

De Amerikaanse rapster Nicki Minaj ging met de award voor beste hiphop-artieste en ‘Beste Looks’ naar huis. Ze trad tijdens de show in Bilbao ook twee keer op, samen met de Franse dj David Guetta en de Amerikaanse zanger Jason Derulo.

In de andere categorieën wonnen Dua Lipa (Beste Popartieste), de Amerikaanse groep Panic! at the disco (Alternatieve Artiest), Marshmello (Beste Elektro) en Cardi B. (Beste Nieuwkomer). De Canadees Shawn Mendes kreeg de prijs voor beste liveartiest.

Janet Jackson

De Amerikaanse zangeres Janet Jackson, die al meer dan dertig jaar actief is in de muziekwereld, werd bekroond als wereldwijd icoon. In dezelfde categorie gingen eerder al U2, Queen, Whitney Houston en Eminem met die prijs lopen. In haar dankwoord zei Jackson "te spreken in naam van alle misbruikte en onderdrukte vrouwen, wiens stem niet wordt gehoord".