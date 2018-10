De jonge Brusselse zangeres Angèle heeft in de metro van Brussel een 'brol-winkel' geopend, een pop-upshop die ze een week lang uitbaat om haar debuutalbum 'Brol' te promoten.

Er zijn maar weinig Franstalige artiesten die in Vlaanderen populair zijn, maar Angèle is daar een uitzondering op. De zangeres werd bekend via Instagram, waar ze korte grappige nummers op postte en is zo uitgegroeid tot een tieneridool.