Brusselse rechter ster in nieuwe film

De Brusselse onderzoeksrechter Anne Gruwez is de ster in de documentaire ‘So help me God’, die vanaf volgende week in de bioscoop te zien is. Gruwez is een atypische rechter die rondrijdt in een kleine auto en een heel eigen stijl heeft om verdachten te ondervragen.

De makers van de film mochten haar drie jaar lang volgen: het resultaat is soms erg grappig, maar toont ook een heel menselijk beeld van justitie.

Gruwez heeft een wel erg directe manier om met verdachten om te gaan. “Ik heb het uitgerekend: de gevangenis kost 150 euro per dag, dat is een fortuin. Het is goedkoper als u meteen sterft”, zei ze eens.

“Ik werk zo omdat ik vind dat als je aan de mensen zegt: ‘U wordt beschuldigd van diefstal met braak en geweld en ...’, nee. ‘Je hebt een hold-up gepleegd, mijnheer, akkoord?’ Dat begrijpen ze.”, reageert ze zelf.