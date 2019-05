Broers Dardenne leggen vinger op tere plek met ‘Le Jeune Ahmed’

In Cannes is Le Jeune Ahmed in première gegaan, de nieuwe film van de Belgische broers Luc en Jean-Pierre Dardenne. Ze stonden vanavond op de rode loper samen met de jonge hoofdrolspeler. De film maakt kans op de Gouden Palm voor Beste Film. En die hebben de Dardennes al twee keer gewonnen. Een derde Gouden Palm, dat zou een primeur zijn in de geschiedenis van het filmfestival. Eén ding is zeker: De film zal veel reacties uitlokken, want de Dardennes leggen de vinger op een tere plek: het verhaal gaat close over een jonge moslim van 13 die onder invloed van zijn imam radicaliseert.