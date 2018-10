In Windsor bij Londen is prinses Eugenie (28) vanmiddag getrouwd. De dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson (‘Fergie’) stapte in het huwelijksbootje met Jack Brooksbank (32). Dat gebeurde op dezelfde locatie als prins Harry en Meghan, eerder dit jaar.

Op het huwelijk waren veel bekende gasten aanwezig, waaronder de Queen en prins Philip, prins William en Kate en prins Harry en Meghan. Ook Robbie Williams en Naomi Campbell waren van de partij.