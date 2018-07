Breken Harry & Meghan protocol met deze kus?

De Britse prins Harry nam gisteren deel aan een polobenefietwedstrijd van zijn eigen stichting Sentebale. Na winst kreeg de prins een kus van zijn vrouw Meghan Markle, maar is dat wel volgens protocol?

Prins Harry nam gisteren deel aan een polobenefietwedstrijd om geld in te zamelen voor Sentebale. De stichting ondersteunt kansarme kinderen in het Afrikaanse Lesotho. En ook de vrouw van prins Harry, Meghan Markle, was van de partij. Meghan kwam haar man aanmoedigen en deelde ook de prijzen uit.

Na afloop van de wedstrijd gaf Meghan haar man een kus op de mond. Dat is niet verboden voor leden van de Britse royal family, maar is ook absoluut niet gebruikelijk. Bovendien was Harry aanwezig op zijn eigen evenement en vertegenwoordigde hij op dat moment niet het Britse koningshuis.

Het is al langer duidelijk dat de Britse prins en zijn vrouw niet het ‘typische’ royal koppel zijn. De twee toonden al vaker affectie in het openbaar door onder meer elkaars hand vast te houden.