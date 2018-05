Boyband *NSYNC even terug samen

De Amerikaanse boyband *NSYNC heeft op de Hollywood Walk of Fame een ster gekregen. Het was voor het eerst in lange tijd dat alle leden van de band weer bij elkaar kwamen. De ster werd gepresenteerd door Ellen Degeneres en Carson Daly.

"Dit is zo onwerkelijk, het is echt geweldig om te zien dat er fans van zover gereisd om dit moment met ons te delen. Ontzettend bedankt, onze fans zijn de allerbeste", klonk het bij Justin Timberlake.

*NSYNC was tussen 1995 en 2002 razend populair. De band scoorde hits als ‘I want you back’ en ‘Bye Bye Bye’. In 2013 kwam de band weer even samen om een medley van hun grootste hits te zingen toen Timberlake een MTV Video Music Video Vanguard won.

Bekijk en beluister hier hun grootste hits: