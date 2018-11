Boekenbeurs gaat laatste dag in

Vanavond om 18 uur sluit de boekenbeurs in Antwerpen. Tot en met gisteren zijn er dit jaar al 126.000 bezoekers geweest. Het is nu al duidelijk dat het vooropgestelde doel van 150.000 bezoekers niet wordt gehaald. Niettemin zijn er weer 250 auteurs hun boeken aan het signeren.

Als er vandaag 16.000 mensen komen, zijn er evenveel bezoekers als vorig jaar: 142.000 ofwel 8.000 minder dan gehoopt. Het is nog even wachten op het bezoekersaantal van vandaag.

Er was vanmorgen in elk geval al heel veel belangstelling voor De Buurtpolitie. De acteurs en de tekenaar van de stripreeks over de VTM-serie hadden hun handen vol. Van de eerste drie albums van De Buurtpolitie zijn al meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Zowel kinderen als hun ouders zijn er dol op.