Bo Van Spilbeeck: "2018 was het zotste jaar uit mijn leven"

Bo Van Spilbeeck bekleed op de ranglijst van de ‘100 Belgen van 2018’ de achttiende plaats. U stemde massaal op Bo en haar jaar.

Bo besliste dit jaar om als vrouw door het leven te gaan. Zo werd Boudewijn Bo, en ze maakte op eigen houtje het woord transgender bespreekbaar. Het hele transitieproces is nieuws gebleven, tot in Japan.

Onder meer als gevolg van het 'Bo Van Spilbeeck'-effect kreeg het Transgendercentrum van het UZ Gent dit jaar liefst twee keer zo veel aanmeldingen als in 2017. Geen Vlaamse vrouw werd in 2018 méér door de Google-zoekmachine gedraaid dan zij.En dan zit er in februari nog een boek aan te komen.

Zelf noemt Bo 2018 het zotste jaar uit haar leven, en ze is gelukkiger dan ooit.