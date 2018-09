In het Duitse München zijn de 185ste Oktoberfeesten gestart. Bij deze traditionele folklore horen liters bier, traditionele klederdracht, braadworsten en een gigantische kermis. Meer dan zeshonderd politieagenten zijn ingezet voor het feest dat in totaal 16 dagen duurt. Toeristen van over de hele wereld komen een kijkje nemen.