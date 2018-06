Superkoppel Beyoncé en Jay-Z hebben hun ‘On The Run II’-wereldtournee gisteren afgetrapt in Cardiff in het Verenigd Koninkrijk. Het koppel zal optreden in 15 Europese en 21 Amerikaanse steden, maar naar België komen ze helaas niet. In 2014 gingen ze al eens samen op tournee.

De show was een en al spektakel. Het podium zweeft over het stadion en er zijn 26 muzikanten en 17 dansers die meedoen.