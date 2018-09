Berispte YouTuber: “Was humoristisch bedoeld”

De Vlaamse YouTuber Acid vindt niet dat zijn video waarin hij jongeren oproept om zijn truien te kopen verschilt van ‘klassieke’ reclameboodschappen. “Het was humoristisch bedoeld”, zegt Nathan Vandergunst aan VTM NIEUWS. “Als ik soms reclames van Axe bijvoorbeeld zie, dacht ik dat mijn video ook wel kon.”

De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) had hem op de vingers getikt omdat hij heeft opgeroepen om zijn truien te kopen en daarvoor desnoods de creditcard van hun ouders te stelen. Dat is een overtreding van de wet, dus werd hij berispt. Het was de eerste keer ooit dat de Raad voor de Reclame zich uitspreekt over dit soort zaken.

“Ik vind niet dat mijn video agressief was”, zegt hij. “Ik zou het eerder humoristisch noemen. Ik maak altijd video’s in zo’n stijl en dat weten mijn volgers.” Hij voegt eraan toe dat zijn video niet heel veel verschilt van klassieke reclameboodschappen. “Bij reclames van Axe zeggen ze dat vrouwen op je afkomen als je het draagt. Dat is ook niet waar. Dus ik dacht: als ik een mopje maak over ‘steel de creditcard van je ouders’, dat dat wel kon.”

