Ben Segers maakt metal kerstsingle

Acteurs Ben Segers en Lucas Van den Eynde gaan in hun nieuwste theaterstuk door het leven als heavy metal kerels. Ze hebben lange haren en dragen leren vesten met spijkers. Ook spelen ze echte heavy metal muziek, en dat doen ze helemaal zelf.

We zagen Ben Segers als in veel gedaanten. Hem zien als heavy metal zanger, inclusief lange haren en eyeliner, was voor veel mensen toch even schrikken.

Midlifecrisis

In ‘Hells Bells’ maakt Segers deel uit van de band Hells Bells. Een band die bestaat uit vier mannen die in volle midlifecrisis zitten, maar het toch willen maken in de metalwereld. Hun midlifecrisis proberen ze op een bijzondere manier te doorbreken: een kerstsingle.

Natuurlijk gaat niet alles volgens plan, maar vier mannen op het randje van een midlifecrisis, dat kan niet anders dan komische situaties opleveren. Zo wordt op een bepaald moment uitgeroepen: “Waar hebt ge ze leren kennen? Via Tinder. Tinder! Dan is het zeker poepen. Freddy... Een milf of Tinder, daar moet ik toch geen tekening bij maken, zeker”.

Segers en co hebben bitter weinig muziekervaring, maar op het podium doen ze toch alles zelf.