Bart Peeters treedt op met pop-upkoor

Bart Peeters is gisterenavond in De Singel in Antwerpen begonnen aan een nieuwe concertreeks. Opvallend is dat Peeters met een pop-upkoor optreedt.

In totaal staan er 360 koorzangers uit heel Vlaanderen op het podium. Voor sommigen onder hen was het zelfs de eerste keer op een podium. Het koor repeteerde pas de dag voor de première samen met Bart Peeters. Maar de dirigent, Hans Primusz, stelde al acht keer een pop-upkoor samen rond de zanger.

Bart Peeters en zijn koor treden nog vijf keer op, maar wie nog geen tickets heeft is eraan voor de moeite. Alle concerten zijn helaas uitverkocht.