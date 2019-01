Bart De Meyst is Prins Carnaval 2019 in Aalst

In de Florahallen in Aalst is Bart De Meyst gisterenavond verkozen tot Prins Carnaval 2019. Hij won van Massimiliano Semeraro en mag op 3, 4 en 5 maart drie dagen over de stad Aalst regeren, melden de organisatoren van de verkiezing op hun website.

Beide kandidaten mochten gisterenavond het beste van zichzelf geven voor de 4.650 toeschouwers, nadat ze eerder op de dag al een schriftelijke proef van 50 vragen over Aalst en over Carnaval hadden afgelegd.

Massimiliano Semeraro mocht op het podium de spits afbijten. Zijn show startte op een ingetogen noot, om daarna te knallen met odes aan het “Oiljsterse DNA” en de scherpe tong van de Aalstenaars.

‘Bellekesboek’

De Meyst begon zijn show met een persoonlijke haka. Rode draad van zijn optreden was de bellekesboek, die op het einde zelfs tot leven kwam. Met zijn lied “een lach en een traan”, katapulteerde hij het publiek even vooruit naar de popverbranding, waarmee het Aalsters carnaval traditioneel wordt afgesloten.

Uiteindelijk kon Bart De Meyst de titel van Prins Carnaval 2019 veroveren. Hij scoorde het best op de schriftelijke proef en kreeg ook de meeste punten van zowel de jury als het publiek. De Meyst neemt de scepter over van Prins Carnaval 2018, Alex De Kegel.