Barbie wordt 60: zo veranderde de blonde pop door de jaren heen

Vandaag blaast Barbie zestig kaartjes uit. De blonde pop, die voluit Barbara Millicent Roberts heet, wordt voor het eerst verkocht door speelgoedfabrikant Mattel in 1959. Ze groeit al snel uit tot een populair speeltje bij kinderen. Toch krijgt Barbie ook veel kritiek op haar uiterlijk omdat ze telkens opnieuw hetzelfde schoonheidsideaal belichaamt: dat van een slanke blondine.

Door de jaren heen wordt de pop dan ook inclusiever. Zo komt er in 1967 een zwarte Barbie. In 1997 volgen Barbiepoppen met een beperking. Vanaf 2016 is Barbie te koop in vier verschillende maten en een jaar later komt er een exemplaar met hoofddoek op de markt.