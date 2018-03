Baba Yega-film gaat in première

In Antwerpen is vandaag ‘Baba Yega: The Movie’ in première gegaan. In de film verdwijnt één van de Baba’s en proberen zijn vrienden hem terug te vinden. De film speelt vanaf woensdag in de bioscoop.

Vijf ruimtewezens (Baba Yega) komen met hun ruimteschip in de problemen en één van hen stort neer op Aarde. Tijdens de zoektocht naar de verloren Baba, raken de vier andere Baba’s betrokken in een strijd tegen de kwaadaardige Cordelia Zen. Samen met haar helper Grieg ontvoert Cordelia “jeugdig gespuis”, alle kinderen die ook maar een beetje ondeugend zijn.

De verloren Baba ontmoet intussen Alima, een jong meisje dat doof geworden is, en haar broer Noah. Ook zij krijgen het aan de stok met de geheime organisatie van Cordelia.

Naast de Baba Yega’s spelen onder meer ook Barbara Sarafian, Joke Devynck, Stefaan Degand en Rik Verheye mee in de film.

Theatershow

Baba Yega werd in 2016 bekend toen ze ‘Belgium’s Got Talent’ wonnen. Sindsdien gaat het snel voor de dansgroep. Naast een eigen film, hadden de Baba’s ook al een eigen televisieprogramma op VTM KZOOM. Op 26 mei staan ze in het Kursaal Oostende op het podium met hun theatershow ‘Alofa’.

